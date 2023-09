di Simona Romanò

Un messaggio, o meglio una notifica, accompagnata da un suono unico e ben riconoscibile. Arriverà, oggi, a mezzogiorno, su tutti i telefonini della Lombardia. È il test di IT- Alert, il nuovo sistema di allerta nazionale promosso dalla Protezione civile. È solo una esercitazione: basterà toccare il cellulare per riprostinarne le funzioni. Servirà in futuro ad allertare la popolazione «in caso di gravi emergenze imminenti o in corso che si stanno verificando sul territorio», spiegano. Come maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici. La notifica (il cellulare deve essere acceso e avere campo) bloccherà temporaneamente tutte le altre funzioni del cellulare. Info sito www.it- alert.it o numero verde 800 840 840.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA