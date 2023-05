Mamma e figlio salvati a nuoto a Cesena. Il cuoco che ha preso in braccio il bambino: «Lui mi ha sorriso, poi mi si è aggrappato al collo»

di Redazione web

Davanti all'emergenza l'Italia diventa eccezionale. Era successo con il Covid, ma ci sono decine di esempi. Dall'Emilia-Romagna, in ginocchio per l'alluvione, arrivano storie drammatica, ma anche storie che fanno sorridere il cuore. Tra queste c'è quella di Dorde Panic, cuoco serbo tra i protagonisti del video simbolo di questi primi giorni di emergenza, quello della mamma e suo figlio salvati dai residenti a nuoto. Dorde era tra loro. Al Corriere ha raccontato quei minuti interminabili. «Non c’era tempo da perdere e sono andato. Il piccolo era un po’ impaurito, ma si mostrava apparentemente tranquillo — racconta —. Gli ho chiesto: “come stai, tutto bene?”. E lui mi ha fatto sì con la testa e mi ha sorriso».

Morti e sfollati nell’inferno d’acqua

Bruce Springsteen, sì al concerto di domani a Ferrara. «Rispetto per le vittime ma qui non è zona rossa»

Il racconto

Dorde è fidanzato con Federica Maietta, romagnola che racconta il coraggio del suo compagno. «Quando ha visto la donna che urlava con il bambino in braccio stava quasi per buttarsi dal balcone pur di salvarli».

Dorde ha salvato quella donna, di cui non conosce neanche il nome. «So che abita al pian terreno del palazzo, mentre noi stiamo al primo. Comunque è venuta ad abitare qui da poco», dice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA