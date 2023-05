Sono cinque i morti a causa dei danni provocati dal maltempo nel Forlivese. Il maltempo in Emilia Romagna si trasforma, minuto dopo minuto, in una tragedia sempre più drammatica. È quanto si apprende dalle autorità, secondo cui nel Ravennate si sta cercando di recuperare il corpo di un'altra persona, che al momento risulta dispersa.

Mamma e figlioletto salvati a nuoto dai vicini a Cesena: le drammatiche immagini del soccorso

Maltempo, ragazzina salvata con il gommone a Faenza: dopo la paura riabbraccia i genitori

Maltempo in Emilia Romagna: le immagini della tragedia

«Sono 24 i Comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hano sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime 36 ore». Così il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, in merito alla situazione del maltempo in Emilia Romagna.