Kata scomparsa, via allo sgombero dell'ex hotel Astor occupato

È in atto dalle prime ore del mattino lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, il palazzo occupato da decine di famiglie tra cui quella di Kata, la bambina di origine peruviana scomparsa ormai da una settimana. Sul posto, in via Marigiliano, sono numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il tratto della strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale, via Boccherini, sono bloccate al traffico. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena.

I primi occupanti stanno uscendo accompagnati dalla polizia: sono alcune donne, un uomo e un bambino di origine sudamericana.

Il corteo

Anche venerdì sera un corteo di immigrati peruviani, circa un centinaio, tante donne, ha percorso le strade del quartiere di San Jacopino a Firenze urlando sotto i palazzi «Liberate Kataleya, liberate Kataleya». Tutte le sere, dalla scomparsa della bambina di 5 anni all'ex Astor, viene ripetuta l'iniziativa per tenere desta l'attenzione sulla vicenda. «Come si fa a rapire una bambina di 5 anni? Avete un cuore arido», viene detto a voce alta dai manifestanti. Sono in gran parte peruviani venuti da altre parti della città, persone integrate da anni nel tessuto cittadino che vogliono esprimere solidarietà alla piccola connazionale. Durante il tragitto, come le altre sere, viene chiamato il nome di Kataleya. Alcuni sperano che se la bambina casomai dovesse essere tenuta sequestrata in zona, possa ascoltarli, anche per questo invocano il suo nome.

