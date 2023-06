Kata scomparsa, le ultime immagini della bambina: «Non era sola, nel video compaiono due adulti»

Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze, è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso intorno all'ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia in zona Novoli, mentre lascia il gruppo di bambini con fratellino e altri bambini.

Ma, al contrario di quanto si era appreso in mattinata, non era da sola. La piccola, dalle immagini, si vede come esca in compagnia di altri tre bambini, due ragazzini e, soprattutto, due uomini adulti. La bimba era uscita in un primo momento dal sola, per poi subito rientrare all'interno del cortile. Ma quanto avvenuto poco dopo, non era ancora stato visionato.

