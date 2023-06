Kata scomparsa, la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il testimone: «L’ho vista trascinare via con la forza»

Kata è scomparsa da ormai quattro giorni. L'ultima volta che la bambina di origine peruviana è stata vista all'ex hotel Astor di Firenze, dove vive con la mamma e il fratellino, è stata sabato pomeriggio. Nel caso della scomparsa di Kataleya Mia Chicillo Alvarez ora spunta un testimone: si tratta di una persona che sotiene la piccola sia stata rapita: «L’ho vista trascinare via con la forza», ha detto ai pubblici ministeri Christin Von Borries e Giuseppe Ledda.

Il testimone ha indicato anche una direzione, ovvero «oltre il cortile» dell'hotel occupato, verso il palazzo accanto, in un orario compatibile con quello della sparizione. Intanto proseguono le ricerche, mentre le perquisizioni nel palazzo indicato hanno dato esito gativo, si fa avanti una ipotesi di movente per il sequestro della bambina: una vendetta per una violenza sessuale nei confronti di un'adolescente di origine peruviana avvenuta proprio all'Astor.

Kata scomparsa, dopo le parole del fratellino di 7 anni ispezioni e blitz dei carabineri. Il mistero dei volantini: sto bene

Bimba scomparsa, la mamma portata in ospedale: «Ha bevuto della candeggina». Anche i droni per cercare la piccola Kata