Kata, il papà esce dal carcere: era detenuto da marzo per furto (e aveva tentato il suicidio bevendo del detersivo liquido)

Il papà di Kata è uscito stamani dal carcere, dove era detenuto da marzo per furto. Miguel Angel Romero Chiccllo, il 27enne padre di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata dai familiari Kata, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando è scomparsa a Firenze dall'ex hotel Astor occupato dove abitava con la madre e il fratellino, è uscito dal carcere fiorentino di Sollicciano.

L'uomo era in carcere da marzo dopo una condanna in primo grado per furto e reati contro il patrimonio.

Kata scomparsa, la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il testimone: «L’ho vista trascinare via con la forza»

Kata scomparsa, dopo le parole del fratellino di 7 anni ispezioni e blitz dei carabineri. Il mistero dei volantini: sto bene

Il papà di Kata ha tentato il suicidio

Il giudice di sorveglianza ieri ha attenuato la misura cautelare, applicandogli l'obbligo di firma.

