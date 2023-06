Kata scomparsa, il papà sicuro: «L'hanno rapita, era tutto pianificato». La mamma: mia figlia è viva. Indagini: si segue la pista del sequestro

Continuano le ricerche della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze. Il papà, Miguel Angel, parlando con i giornalisti è sicuro: «L'hanno rapita, è stato pianificato tutto. Non ci sono telecamere. Sanno cosa hanno fatto, loro», le sue parole, pronunciate mentre rientrava all'ex hotel Astor dopo il corteo dei peruviani.

Il caso

«Non ho debiti, non ho problemi con nessuno», «io so quello che ho fatto ma l'ho fatto per la famiglia - ha anche detto alludendo ai suoi guai con la giustizia -, questa è una prova di Dio». «Sono sicuro che Kata è viva - ha concluso - e che ritornerà».

