Kata scomparsa a Firenze, il video delle telecamere: esce con tre bambini e due adulti

Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze, è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso intorno all'ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia in zona Novoli, mentre lascia il gruppo di bambini con fratellino e altri bambini.

Ma, al contrario di quanto si era appreso in mattinata, non era da sola. La piccola, dalle immagini, si vede come esca in compagnia di altri tre bambini, due ragazzini e, soprattutto, due uomini adulti. La bimba era uscita in un primo momento dal sola, per poi subito rientrare all'interno del cortile. Ma quanto avvenuto poco dopo, non era ancora stato visionato.

Kata, il papà esce dal carcere: era detenuto da marzo per furto (e aveva tentato il suicidio bevendo del detersivo liquido)

Kata scomparsa, la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il testimone: «L’ho vista trascinare via con la forza»

Kata scomparsa, la mamma: penso sia viva

«Penso che mia figlia sia ancora viva». Lo afferma Katherine Alvarez, madre di Mia Kataleya, Kata per parenti e amici, la bambina di origine peruviana di 5 anni scomparsa il pomeriggio di sabato 10 giugno a Firenze, dall'ex hotel Astor occupato. La donna dal letto d'ospedale dove è ricoverata da lunedì per aver ingerito una piccola quantità di candeggina, ha risposto al telefono alle domande di un giornalista del «Corriere Fiorentino».

Nell'intervista, riportata dal sito del quotidiano, la madre ha spiegato anche il motivo per il quale ha ingerito della candeggina. «Mi sono bloccata in un momento di disperazione e angoscia, avevo perso tutte le speranze, ho sbagliato», ha detto. «Vado avanti, continuo a sperare, so che ci sono tante persone che mi sono vicine. Forse tornerò a casa già stasera, o forse domattina, vediamo», ha aggiunto la madre di Kata. Infine, la donna ha raccontato che questa mattina il marito e padre della bimba scomparsa, appena scarcerato è andato a trovarla in ospedale: «È uscito da Sollicciano ed è venuto qui. Sono contenta che sia uscito, anche lui spera insieme a me, adesso è tornato via dall'ospedale».

La testimonianza: «L'hanno presa dopo aggressione»

«Hanno scritto che c'entrano i romeni, ma non c'entrano nulla, è tutto tra loro.

Il circuito di telecamere intorno all'ex hotel Astor a Firenze ha ripreso in un filmato la piccola Kata, 5 anni, scomparsa da sabato scorso, mentre lascia il gruppo di bambini il con fratellino e si dirige, da sola, verso la porta del cortile laterale, per poi rientrare nello stesso cortile. E' quanto si apprende da fonti vicine agli investigatori

Kata non è uscita da sola

Il circuito di telecamere di videosorveglianza intorno all'ex hotel Astor a Firenze ha ripreso in un filmato la piccola Kata, 5 anni, scomparsa da sabato scorso, mentre lascia il gruppo di bambini con fratellino e si dirige, da sola, versola porta del cortile laterale, per poi rientrare nello stesso cortile. È quanto accade esattamente alle 15.01 di sabato 10 giugno. Ma le ultime immagini della piccola non sono quelle...





La Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, ha autorizzato la diffusione di un breve filmato, estrapolato da un video più ampio con le riprese del primo pomeriggio di sabato scorso.

Nelle immagini si vede che Kata esce con tre bambini e un ragazzo più grande da un cancello: mentre gli altri ragazzi continuano a camminare, la bimba scomparsa rientra all'interno della struttura dell'ex albergo. Nel filmato compaiono anche due uomini adulti che non osservano il gruppo dei bambini e sono impegnati a fare altro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA