Kata scomparsa, sequestrato lo spazzolino: si cercano prove dal dna. L'ipotesi: rapita per un regolamento di conti

Kata non si trova. La bambina di 5 anni di origine peruviana è scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno, quasi una settimana in cui si rincorrono gli appelli dei genitori per riportarla a casa e continuano le indagini. L'ipotesi, al momento, è che la piccola sia stata rapita per un regolamento di conti tra bande. L'ultimo sopralluogo nell'ex hotel Astor, dove la bimba viveva e dove è stata vista l'ultima volta, ha portato al sequestro di alcuni effetti personali di Kata.

Kata, sequestrato lo spazzolino

Gli inquirenti hanno l'acquisito su disposizione della procura alcuni effetti personali della bambina. Tra questi, secondo quanto si è appreso, lo spazzolino da denti. L'obiettivo è quello di ricavare il suo dna, per finalità collegate alle indagini in corso alle ricerche nell'ambito dell'indagine per il reato ipotizzato di sequestro di persona a scopo di estorsione.