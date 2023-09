Morgan corre ai ripari: «Ho fatto un errore. Metà del mio cachet di X Factor in beneficenza»

Dopo la polemica che lo ha travolto nei giorni scorsi, Morgan continua a far parlare di sè. Il cantautore, che ha messo in serio pericolo il suo ruolo di giudice di X Factor proprio a causa delle sue dichiarazioni omofobe, ha scritto un post su Instagram in cui si scusa nuovamente e lancia una nobile proposta. Ma andiamo con ordine.

Morgan corre ai ripari: «Ho fatto un errore. Metà del mio cachet di X Factor a strutture per ragazzi rifiutati per il loro orientamento»

Stramorgan cancellato?

Se "Stramorgan" sulla Rai sembra essere stato cancellato dopo che l'Adnkronos aveva così appreso da fonti Rai «Al momento la Rai non ha alcun contratto con Morgan e non è prevista una seconda stagione di 'StraMorgan'», per Morgan la porta di XFactor non è mai stata chiusa, almeno ufficialmente.

Le polemiche che si sono scatenate intorno a al cantautore per quanto accaduto durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte, in cui il cantante ha preso di mira un gruppo di spettatori iniziando ad insultarli anche attraverso frasi omofobe, però hanno messo a rischio la sua permanenza. In tantissimi ne hanno "chiesto la testa".

Da XFactor bocche cucite, a parlare ci ha pensato come sempre Morgan, chiedendo scusa, il giorno dopo, per le parole usate «Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace. Non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le me scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri. È all’essere umano che si deve rispetto e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile. Una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente attraverso frasi omofobe».

La Proposta

E' di oggi, però un nuovo messaggio - proposta che Morgan lancia direttamente dal suo profilo Instagram. «In questi giorni - scrive il giudice di X Factor sul suo account Instagram - ho voluto ricostruire quello che è successo ma non mi voglio assolutamente nascondere a giustificare e voglio ribadire quanto sia sbagliato quello che ho detto. Voglio che le mie scuse arrivino sincere, sentite, nitide e che arrivino a tutti perché so di aver ferito tante persone e le estendo anche i miei colleghi di 'X-Factor' e a tutta la squadra che ci lavora».

«La frase che ho detto - prosegue Morgan - è la cosa più lontana da quella che è la mia identità di essere umano, voglio ribadirlo. Tutti sanno che non sono un omofobo, ma questo non basta, non scusa e non giustifica. Non basta, infatti, dire che si usano modi di dire razzisti, omofobi o sessisti a cuor leggero, molto al di là delle reali convinzioni e intenzioni. Bisogna cambiare questa cultura e questo lessico che persistono inconsciamente nel linguaggio di tanti e, purtroppo, con mia sorpresa e dispiacere, anche nel mio. Porto volentieri la stigmatizzazione pubblica di quanto accaduto e accetto la gogna se questo può servire a cambiare, almeno in parte, le cose. Ho fatto un errore per il quale mi sono scusato ma che, sia chiaro, non voglio cancellare: anzi, voglio fare un gesto concreto che non lo faccia scomparire ma che lo trasformi in qualcosa di positivo e utile».

Morgan ha così lanciato la sua proposta. «Ho chiesto a Sky e a Fremantle di devolvere metà del mio cachet di X Factor a una struttura di accoglienza per ragazzi rifiutati dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o perché hanno avviato un percorso di transizione. Ho pensato all’importanza di accogliere, e questo concetto mi piacerebbe valesse per chi, come me, commette un errore».

Un gesto di grande sensibilità accolto favorevolmente dai sui fan sui social, che però non può non fare pensare a una "operazione pulizia", proprio in vista della nuova edizione di XFactor.

