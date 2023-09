Elvis Presley oggi avrebbe 88 anni. Ecco come lo immagina l'intelligenza artificiale

di Redazione web

Non c'è alcun dubbio che il re del rock 'n roll, Elvis Presley sia morto. Il 16 agosto del 1977 venne trovato morto nel suo bagno di Graceland. Secondo il referto del medico legale, la rockstar più grande di sempre morì per una malattia cardiovascolare ipertensiva. Aveva appena 42 anni. E nonostante nel corso degli anni, numerose leggende abbiano alimentato la credenza - di pochi, ma non pochissimi - che Elvis in realtà fosse solo sparito dalla circolazione, e non morto, a 46 anni dalla sua scomparsa, ci pensa l'intelligenza artificiale a riportarlo in vita. Ma solo con delle immagini.

«Vuoi sposarmi?»: l'annuncio di matrimonio in aeroporto, poi la sorpresa in sala arrivi

Elvis oggi

Se non fosse morto, oggi Elvis avrebbe 88 anni, per cui sarebbe potuto essere ancora vivo. Nelle nuove immagini generate dall'intelligenza artificiale, DALL-E 2 AI, vediamo Elvis l'anziano, che ha perso peso, ma conserva la sua folta chioma di capelli, tutti scuri, e solo alcuni striati di grigio. Il cantante indossa ancora gli occhiali da sole che lo riportano alla sua epoca ed il viso, ovviamente, risente del tempo trascorso, con rughe e pelle cadente, soprattutto sulle guance.

Problemi di salute

Elvis nel corso della sua carriera ebbe grandi problemi di salute, a causa del suo rapporto con il cibo e con l'alcol, frutto di uno stile di vita fuori dall'ordinario. Nel 1975, aveva già bisogno di un'infermiera a tempo pieno e presumibilmente si rifiutò di fare il bagno per tutto il 1975, cosa che portò allo sviluppo di piaghe su tutto il corpo. I rapporti tossicologici hanno identificato 14 diversi farmaci nel corpo di Elvis al momento della sua morte.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA