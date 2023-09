Nicola Savino torna su Tv8 con "100% Italia". Quando inizia, come si gioca, le novità

Nicola Savino riparte da Tv8 e torna, da lunedì 4 settembre, con la seconda stagione di "100% Italia", il game show prodotto da Banijay Italia, che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani, alle ore 20.30. Sono tante le novità caratterizzano questa edizione, con giochi inediti che rendono ancora più avvincente la gara dei sondaggi.

Come si gioca

100% Italia, il game show di Nicola Savino in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Tv8, si basa sui sondaggi, certificati dal Dottor Livio Gigliuto, Presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli. Le domande sono poste a 100 persone – gli italiani – di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, e che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione. Sono loro che costituiscono il campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora.

Le novità

Alcune importanti novità caratterizzano questa stagione, con giochi inediti che rendono ancora più avvincente la gara dei sondaggi.

Dopo il primo round, “La maggioranza”, in cui la squadra deve indovinare quello che ha indicato la maggioranza dei 100 italiani del panel tra quattro possibilità di scelta, e il secondo round, “il Podio”, dove viene proposto un sondaggio con le sette risposte più votate dagli italiani e le coppie devono individuare le prime tre, i concorrenti si cimentano in un gioco tutto nuovo, “Uno per cento”.

In questa manche le due coppie in gara partecipano a due sondaggi con tre opzioni di risposta, a cui i 100 italiani hanno già risposto liberamente.

Ciascuna squadra dà una risposta, che viene poi eliminata dalle opzioni: la prima coppia gioca con 3 opzioni, la seconda con 2. La manche termina quando una squadra sceglie la risposta da 1%. La coppia che sceglie una delle 2 opzioni più indicate guadagna 10.000 Euro. La risposta da 1% dimezza il montepremi accumulato fino a quel momento. Se la coppia, che ha in mano il gioco, sceglie al primo colpo l’opzione da 1%, oltre a dimezzare il proprio montepremi, regala 10.000 Euro agli avversari.

I giochi cult

Torna poi “La Sfida dei 100”, dove le squadre sono chiamate a indovinare, tra tutte quelle indicate dal panel, le cinque risposte con la percentuale più alta, cercando di totalizzare una somma maggiore di quella degli avversari in un duello all’ultimo punto percentuale. Le squadre vengono separate e giocano sulla stessa domanda.

La manche finale

Alla fine di questa sfida, la squadra con il jackpot più alto accede alla nuovissima manche finale, “Se ti dico…”.

Il gioco conclusivo verte su cinque sondaggi associativi a risposta libera, a cui i 100 italiani hanno già risposto (a puro titolo esemplificativo, la domanda è posta in questo modo: “Cosa ti viene in mente se ti dico freddo?”). Per ogni sondaggio, la coppia campione, i cui membri possono consultarsi tra loro, deve indicare quella che pensa sia la risposta più ricorrente votata dai 100 italiani. La squadra ha 60 secondi di tempo per rispondere a tutte e 5 le domande.

Una volta data una risposta, il cronometro si blocca per ripartire alla domanda successiva. Se la coppia campione non è convinta delle cinque risposte date, può effettuare un singolo cambio, dimezzando il montepremi. In caso di cambio, Nicola Savino comunica in ordine casuale le prime due risposte più date dai 100 italiani tra cui scegliere. Se la coppia campione indovina tutte e cinque le risposte, vince il montepremi accumulato. Se ne sbaglia anche solo una, perde tutto, ma si aggiudica comunque il diritto a tornare nella puntata successiva.

