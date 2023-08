È “Italodisco” di The Kolors il brano vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023” di RTL 102.5. La prima radiovisione d’Italia ha incoronato il brano tormentone di questa estate che, per ben dieci settimane, è stato in testa alla classifica dei brani più ascoltati e votati.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: vince “Italodisco” di The Kolors. Fedez a secco, Annalisa superstar

I tormentoni estivi

La settima edizione del Power Hits Estate all`Arena di Verona, andata in onda martedì 29 agosto, e presentata da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l`apertura delle vendite.

Un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell`evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d`Italia, sostituendo a tutti gli effetti il Festivalbar e decretando il tormentone dell`estate.

Vincitori assoluti di questa edizione, dominando la classifica per ben dieci settimane sono stati i The Kolors ( foto ©elenadivincenzo) con "Italodisco". La band nata ad Amici ha pubblicato il brano in tempi non sospetti, rispetto alla consueta diffusione dei brani estivi, ovvero a maggio, ma sin dalle prime note è entrano nel cuore degli italiani.

"Questa non è Ibiza", così recita l'incipit, ha invaso le spiagge e tutte le radio nazionali, surclassando anche i Tormentoni sulla carta decisamente più forti come quello di Marco Mengoni - Elodie "Pazza musica" o "Disco Paradise" di Fedez - JAX - Annalisa.

Quest'ultima però, che sta vivendo davvero un momento d'oro, si è potuta "consolare" con il "Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - SIAE", al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023 – assegnatole per il brano “Mon Amour”;

Gli Ospiti

La Line up dell'evento ha portato sul palco dell'Arena di Verona tutti i nomi più importante di questa estate musicale: Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Boomdabash ft. Paola & Chiara, Ciccio Merolla, Coez e Frash Quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni ed Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini tattici nucleari, Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle, Yungblud.

Superospiti : Biagio Antonacci e Benny Benassi, Giorgia, Max Pezzali, Negramaro, Pooh e Rita Ora

Tutti i vincitori

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante la serata sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk) – a The Kolors per “Italodisco”;



Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023 – a Peggy Gou per “(It Goes Like) Nanana”;



Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023 – ad Annalisa per “Mon Amour”;



Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023, all'album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk) – a Lazza per “Sirio”.

I premi speciali

Quest'anno, RTL 102.5 ha deciso di assegnare ben cinque “RTL 102.5 Power Hits Platino”, per rendere omaggio a dei pilastri della musica italiana, veri e propri simboli che con la loro musica hanno scandito non solo l'estate ma anche molte altre stagioni della vita degli ascoltatori.

Premio RTL 102.5 Power Hits Platino a Biagio Antonacci;

Premio RTL 102.5 Power Hits Platino a Laura Pausini;

Premio RTL 102.5 Power Hits Platino a Max Pezzali;

Premio RTL 102.5 Power Hits Platino ai Negramaro;

Premio RTL 102.5 Power Hits Platino ai Pooh;



