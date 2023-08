Reazione a Catena, clamorose gaffe durante la puntata. Marco Liorni: «Assurdo»

di Redazione Web

Sfida imbarazzante a Reazione a Catena, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata di poche ore fa, si è consumata una sfida ‘horribilis’ che ha portato con sè commenti negatici su Twitter: «Ridateci i Dai e Dai», «Ma come è possibile che questi hanno buttato fuori i campioni?», «Ma come fanno i provini?». Ma cosa è successo? Nella puntata ci sono stati da un lato gli sfidanti, “I Copernicani”, dall’altro i campioni in carica, “I Tarallini”, ossia proprio il trio che è riuscito a sconfiggere i “Dai e Dai”. All’Intesa vincente il pubblico ha assistito ad una gara tra le peggiori, in primis perchè “I Tarallini” si sono imposti 5 a 2 sui “Copernicani”. Esatto, per vincere sono bastate 5 parole azzeccate, visto che gli sfidanti ne hanno indovinate soltanto due. Ma vediamo da vicino cosa è successo...

Cosa è successo

“I Copernicani” sono stati traditi un po’ dall’emozione e un po’ dalla scarsa affinità.

mancano già i dai e dai#reazioneacatena — Vᥲᥣᥱ💗 (@valexjuve) August 29, 2023

La reazione

Anche il conduttore Marco Liorni è rimasto basito nel dirigere la sfida, che ha visto una marea di errori. «Partita assurda», ha detto, «Una partita che ha dell’incredibile» (e non dell’incredibile in senso celebrativo). Fatto sta che “I Tarallini” hanno guadagnato il pass per “L’Ultima catena”, con un montepremi di 118 mila euro. Cifra che è scesa a 7.375 a fine manche. Quindi “L’ultima parola”, non indovinata dal trio che non ha messo in tasca nemmeno un euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 21:28

