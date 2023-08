Drag Race Italia: ecco quando inizia e la nuova giuria, new entry Paola Iezzi e Paolo Camilli

Paramount+ ha ufficializzato la data di rilascio della terza stagione del contest per drag queen Drag Race Italia che sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+ (e in tutti gli altri paesi su WOW Presents Plus) da venerdì 13 ottobre. Novità per quanto riguarda la giuria, ma anche due grandi conferme.

La nuova giuria

Ufficializzata oggi la nuova giuria della terza edizione di Drag Race Italia che partirà il prossimo venerdì 13 ottobre: la cantante Paola Iezzi (dell'iconico duo Paola e Chiara) e l'attore Paolo Camilli (vincitore del SAG al miglior ensemble per la serie internazionale The White Lotus) saranno i nuovi componenti della giuria che si aggiungeranno all'attrice Chiara Francini e alla Drag Queen Priscilla – anche conduttrice del programma – che tornano entrambe come giudici per questa attesissima stagione.

Cos'è

In Drag Race Italia le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate "Italia’s Next Drag Superstar ".

RuPaul's Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder Production, vincitrice di un Emmy Award.

Drag Race nel mondo

La terza stagione di Drag Race Italia è l’ultima versione internazionale del franchise di successo Drage Race in anteprima quest'anno, dopo l'innovativo lancio di Drag Race MEXICO all'inizio di quest'anno.

Drag Race BRASIL debutterà il 30 agosto su Paramount+, e più tardi lo stesso giorno su MTV in Brasile e America Latina. Il titolo sarà anche presentato in anteprima su WOW Presents Plus in tutto il mondo.

I fan possono anche guardare in streaming Drag Race GERMANY il 5 settembre su Paramount+ in Germania, Austria e Svizzera e a livello globale su WOW Presents Plus in tutti gli altri paesi. Tutte le serie saranno prossimamente disponibili per lo streaming su Paramount+ anche negli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 15:08

