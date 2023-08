Fiorello e Viva Rai2 traslocano al Foro Italico. Quando inizia, cast, novità e conferme

La glass room di Viva Rai2 ha finalmente trovato casa. Dopo gli indizi social dei giorni scorsi Fiorello &Co si spostano, per la seconda edizione del suo show mattutino, al Foro Italico. Una location cara alla Rai perchè è vicino agli studi di Ballando con le Stelle e soprattutto non dovrebbe comportare nessuna problemica con i residenti.

