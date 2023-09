Meteo, torna il caldo con la fiammata africana: ecco l'anticiclone Bacco, l'estate non è finita. Le previsioni

Meteo. La ventata di aria fresca che ha caratterizzato la fine di agosto, sta già per sparire. L'estate 2023 non ha ancora terminato la sua corsa. Dalla prossima settimana, quella che andrà dal 4 al 10 settembre, tornerà il caldo. Le temperature torneranno sulle medie stagionali, toccando anche i 40 gradi in alcuni punti della Penisola.

Meteo: caldo africano, nuova ondata a settembre. Temperature fino a 40 gradi, l'esperto: «Torna l'estate». Dove e quando