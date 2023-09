Bugo attacca Morgan: «Non è un cantante ma un personaggio. Non fa dischi da una vita, perché lo invitano?»

di Redazione web

Sono passati ormai tre anni e mezzo da quella memorabile lite sul palco di Sanremo, ma tra Bugo e Morgan continua a non correre buon sangue. Christian Bugatti, che quella sera abbandonò il palco dell'Ariston dopo che l'ex amico aveva cambiato il testo della sua canzone, ai microfoni del Corriere della Sera continua a punzecchiare Morgan, dopo le ultime polemiche che lo hanno visto coinvolto nelle scorse settimane.

Bugo ancora contro Morgan

Parlando degli insulti di Morgan durante il concerto al Parco di Selinunte dedicato a Franco Battiato, Bugo non ha peli sulla lingua: Non mi stupisce, basti vedere come si è comportato nei miei confronti: si commenta da solo. Se uno grida "fr**i di m**a dal palco è perché lo pensa, inutile chiedere scusa dopo. Bisogna chiedere ai promoter perché invitano uno che non fa dischi da una vita, dunque non esiste discograficamente, e al pubblico perché è convinto di passare una bella serata andando a sentirlo».



E ancora: «C'è chi dice che grazie a lui sono diventato famoso.

