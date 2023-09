Franco Migliacci, morto il paroliere e autore di "Nel blu dipinto di blu". Aveva 92 anni

di Redazione web

A Roma è morto Franco Migliacci, il paroliere e autore tra gli altri successi di "Nel blu dipinto di blu". Aveva 92 anni. Lo apprende l'Adnkronos. In carriera ha lavorato con i più grandi artisti italiani, da Mina a Domenico Modugno, fino a Gianni Morandi.

Nella sua carriera ha firmato tantissimi altri brani iconici come "Tintarella di luna", "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "Una rotonda sul mare", "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" e "T'appartego" di Ambra Angiolini.

Chi era Franco Migliacci

