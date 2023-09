Star della tv muore a 35 anni per un tumore al cervello: era diventata mamma di una bambina da pochi mesi

di redazione web

Maddy Anholt, star televisiva e radiofonica britannica, è scomparsa a soli 35 anni, a causa di un tumore al cervello.

Maddy Anholt non era solo un volto televisivo, ma era anche impegnata nell'ambito della difesa dei diritti delle donne: rappresentava l'organizzazione Women's Aid e aveva scritto un libro in cui denunciava i pericoli delle relazioni tossiche, How to Leave Your Psychopath: The Essential Handbook for Escaping Toxic Relationships.

La morte della star della tv è stata annunciata dalla famiglia con un comunicato.

Chi era Maddy Anholt

Maddy era particolarmente cara al pubblico britannico per via del programma radiofonico che conduceva su Radio 4, ma non ha lavorato solo con la Bbc: si ricordano le sue partecipazioni a sitcom di ITV e di Channel 4. Durante la carriera ha lavorato con star affermate, come Katherine Ryan e Tim Renkow.

L'episodio che ha reso nota Maddy al grande pubblico risale al 2015: l'attrice aveva lanciato una raccolta fondi online per raccogliere le 3.500 sterline che le occorrevano per recarsi in Scozia alla ricerca di un fidanzato. Per rispondere alle polemiche, la Anholt si era rivolta al programma This Morning, riuscendo a conquistare l'affetto dei telespettatori.

In seguito, Maddy si era sposata e aveva partorito, pochi mesi fa, una bambina di nome Opal.

Marinella Soldi, la presidente Rai nominata nel cda della Bbc: è la prima italiana ai vertici della tv britannica

Roberto Burioni, morto il padre Gaetano: era ricoverato al San Raffaele. Per 30 anni è stato medico di base a Fermignano

I can’t say how sad I am to hear the news about Maddy Anholt. September 14, 2023

Can’t quite believe this. @maddy_anholt was an incredibly kind and talented human. Genuinely one of the best ones. Sending love to her family. People say our loss is heavens gain and it couldn’t be more true for Maddy. 💔 https://t.co/5Xzf8LX3PR — Gina Lyons (@GinaLyons) September 14, 2023

Le parole dei familiari

Gli unici a conoscenza della malattia di Maddy Anholt erano i suoi familiari, dato che la conduttrice aveva scelto di affrontare il suo calvario nella più completa riservatezza.

La famiglia annuncia la sua morte con un post su GoFoundMe, con lo scopo di raccogliere donazioni per la onlus sostenuta dalla Anholt, Women's Aid.

Il post, scritto dal marito Ben, dai genitori e dalla sorella dell'attrice, racconta il calvario di Maddy: «Poco dopo la nascita di Opal, i medici hanno diagnosticato a Maddy un tumore al cervello molto raro e aggressivo... lei ha affrontato l'operazione e le cure con grazia e coraggio, e ha trascorso le sue ultime settimane di vita a casa nostra, circondata da amore e tranquillità».

La famiglia ringrazia i medici che hanno seguito Maddy: «Ringraziamo il team del Seaton Hospital, che sono l'incarnazione dell'empatia, della professionalità e dell'amore»

I familiari, infine, concludono il post chiedendo una preghiera per Maddy, ricordando il suo impegno a favore delle donne.

La reazione sui social, immediata, rivela lo stupore e il dolore per la perdita di un volto così noto al grande pubblico: molti, in particolare, sottolineano l'ingiustizia della scomparsa di una donna così giovane, strappata alla sua bambina di pochi mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA