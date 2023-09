Marinella Soldi, la presidente Rai nominata nel cda della Bbc: è la prima italiana ai vertici della tv britannica

di Redazione web

Marinella Soldi raddoppia: un point of view italiano irrompe nel panorama dell'informazione inglese, perché la presidente della Rai Marinella Soldi è stata nominata consigliere non esecutivo indipendente all'interno del Consiglio di amministrazione della Bbc. La designazione della dottoressa Soldi costituisce un avvenimento senza precedenti per la British Broadcasting Corporation, dato che, prima di questo momento, nessun membro di nazionalità italiana era mai entrato a far parte dell'organigramma dirigenziale.

Il cda della Bbc, composto da 14 elementi, ha il compito di garantire e indirizzare la missione di servizio pubblico della principale tv inglese ed è suddiviso in due tipologie di membri: esecutivi e non esecutivi.

Metà dei membri non esecutivi è di nomina reale e l'altra metà, invece, è il risultato delle proposte del Comitato Nomine, che costituiscono il risultato di un processo di selezione ben delineato e trasparente. Il ruolo di questi componenti è di offrire una prospettiva "esterna", al fine di tutelare il pubblico interesse e di controllare gli standard di governance.

Chi è Marinella Soldi

L'incarico della Presidente Soldi, compatibile con il suo ruolo in Italia, è effettivo dall'11 settembre 2023 e ha una durata di tre anni.

Le dichiarazioni

«Sono onorata di essere stata designata dal Cda della Bbc come Consigliere non-esecutivo indipendente», queste le prime dichiarazioni di Marinella Soldi, che aggiunge: «La Bbc è da sempre un punto di riferimento nel panorama mondiale dei media, e in particolare dei media di servizio pubblico, nel cui ruolo credo fortemente in quest'epoca di frastuono mediatico e tecnologico. Sono convinta - prosegue la Presidente Rai - che, al di là delle mie caratteristiche personali e della mia esperienza, questa nomina sia anche un riconoscimento per la Rai e per l'Italia».

Si è espresso anche Elan Closs Stephens, il presidente della Bbc, che ha dichiarato: «Sono molto felice di dare il benvenuto a Marinella Soldi nel nostro Consiglio di Amministrazione. Marinella ha una miscela di esperienza unica: da un lato commerciale e dirigenziale nei media e nella tecnologia, dall'altro la sua passione per i valori del servizio pubblico è evidente nel suo lavoro in Rai e con l'Ebu-European Broadcasting Union. Non vedo l'ora che contribuisca alla BBC - conclude Closs Stephens - con le sue capacità, la sua esperienza e con un nuovo punto di vista».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 12:51

