Monica Maggioni a In mezz'ora, l'esordio dopo Lucia Annunziata: «Faremo un lungo percorso insieme»

Monica Maggioni ha esordito oggi a 'In mezz'ora' raccogliendo il testimone di Lucia Annunziata alla conduzione della trasmissione di Rai3. «Molti temi sul tavolo e soprattutto l'inizio di un percorso insieme», le parole della Maggioni in chiusura dell'edizione del Tg3 per lanciare il suo debutto.

In apertura di puntata, una video testimonianza da Marrakech, colpita dal terremoto: «Siamo lì con gli inviati della Rai, cerchiamo di raccontarvi cosa sta succedendo», ha detto l'ex direttrice del Tg1. Nuova la sigla del programma, firmata da Tullio Pericoli, con una matita al posto della barra di '½' inserita nel logo.



«Benvenuti a In mezz'ora, faremo un lungo percorso insieme. Vogliamo iniziare non con un ospite, ma con una persona», ha aggiunto, introducendo la storia di Kevin Laganà, una delle cinque vittime dell'incidente della scorsa settimana a Brandizzo. «Solo che Kevin è diventato un numero nella sequenza dei morti sul lavoro», ha detto Maggioni, dando poi la parola al primo ospite in studio, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

