Monica Maggioni a In mezz'ora, sarà l'erede di Lucia Annunziata: «Vado a fare ciò che mi piace»

Monica Maggioni condurrà la nuova edizione di In mezz'ora a partire da domenica 10 settembre. «Mi sono molto divertita al Tg1, a sovvertire abitudini e format - ha dichiarato la giornalista -. Ne ho sentito l'importanza, il peso e l'orgoglio. Per chi mi conosce ora vado a fare quello che esattamente mi piace. Qualcuno prendendomi in giro dice che al Tg1 facevo gli approfondimentini». Lo ha detto Monica Maggioni alla presentazione del programma, che l'ex direttrice del Tg1 condurrà su Rai3, prendendo il testimone da Lucia Annunziata.

“#InMezzOra vuole proporre un modo di guardare il mondo, di essere dentro la realtà, in continuità con la storia del programma.

Attraverso dati, descrizioni e ospiti, vogliamo costruire coscienze critiche, facendo Servizio Pubblico”.

Monica Maggioni, dal 10 settembre su @RaiTre pic.twitter.com/Zj3kj5fhoo — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 5, 2023

«Con Lucia ci siamo sentite nei mesi scorsi e ci sentiremo sicuramente prima di domenica», ha detto ancora Monica Maggioni.

Monica Maggioni ha smentito le indiscrezioni sulla presenza di Mario Draghi alla prima puntata. «Non era in programma, ma prima o poi potrà succedere, perché no», ha sottolineato, spiegando di non poter ancora rivelare il primo ospite, perché il personaggio invitato è saltato poco prima della conferenza stampa. Rispondendo a una domanda sulla circostanza che la premier Giorgia Meloni fosse stata o meno invitata, la giornalista ha spiegato che «si possono considerare invitate tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità nel Paese, come si possono sentire altresì invitate persone che uno non si aspetta».

