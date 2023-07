Il presidente della Campania Vincenzo De Luca contro Bianca Berlinguer e Mauro Corona: «Troglodita vestito da capraio afgano».

«Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer», ha detto De Luca ironizzando in apertura della presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli. «Siete in grado di mettere in campo un'offerta straordinaria», ha detto il presidente della Campania, salvo però sottolineare «una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer, ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita - ha detto riferendosi a Mauro Corona - sto male a immaginare che non avremo più quella immagine di raffinatezza e di eleganza».

