Mercante in Fiera, scelta la nuova Gatta Nera dopo il "caso Solorzano": chi affiancherà Pino Insegno

Pino Insegno avrebbe scelto Lavinia Abate per il ruolo di Gatta nera del Mercante in Fiera. La precedente scelta che sarebbe dovuta essere Candelaria Solorzano pare sia finita nei guai per un video. La modella venezuelana, infatti, è stata ripresa in alcune immagini in cui la si vede preparare quella che sembra una "sigaretta" forse un po' particolare.

Il clamore per il presunto spinello avrebbe portato la Rai ad optare per una figura meno esuberante e appariscente? Scopriamo insieme i rumor.

Maturità, anche Miss Italia 2022 tra i banchi per il tema. Lavinia: «Agitata ma contenta, ecco com'è andata»

Mercante in fiera: il ritorno

Il ritorno del Mercante in Fiera è uno dei più attesi tra i programmi presenti nei palinsesti Rai.

Lavinia Abate Gatta nera?

Dopo Ainette Stephens "scaricata" perché probabilmente troppo grande rispetto al ruolo della Gatta nera e dopo la scelta di Candelaria Solorzano, non più idonea, la definitiva volontà sarebbe quella di avere l'ex Miss Italia 2022 Lavinia Abate all'interno del programma. A lanciare il rumor è Davide Maggio che sostiene che sarà proprio lei ad indossare la famosa tutina nera.

