Mercante in Fiera, scelta la nuova Gatta Nera: la 28enne è una modella sudamericana

di Redazione web

Il ruolo della Gatta Nera (o Carta Nera) del programma Rai Mercante in Fiera è stato ufficialmente assegnato e non sarà Ainett Stephens perché secondo Pino Insegno «Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma». Secondo alcune voci giunte a Davide Maggio, sarà la modella sudamericana Candelaria Solorzano a ricoprire il ruolo che un tempo apparteneva ad Ainett. Dopo il litigio con Pino Insegno, chissà come avrà accolto questa notizia.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Candelaria Solorzano.

Ainett Stephens, spunta il vero motivo del no di Pino Insegno alla Gatta nera: «Galeotto il profilo su OnlyFans»

Ainett Stephens, Pino Insegno non ci sta: «Non devo chiedere scusa, le ho mandato un audio». Addio Gatta Nera?

La nuova Gatta Nera

Si tratta di un nuovo ruolo, forse inedito, quello della "carta nera", ma di fatto, Calendaria Solorzano prenderà il posto appartenuto un tempo ad Ainett Stephens.

Davide Maggio ha dichiarato: «La nuova gatta nera (o carta nera, ancora non è dato sapere) del Mercante in Fiera di Pino Insegno è stata selezionata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA