Mercante in fiera, la nuova Gatta nera di Pino Insegno nei guai: spunta il video di una “sigaretta” sospetta. Bocciata dalla Rai?

Guai in arrivo per la nuova Gatta Nera di Pino Insegno e del suo programma Rai il Mercante in Fiera? La modella Candelaria Solorzano era stata scelta come la nuova figura che avrebbe sostituito quella di Ainette Styphens nello storico ruolo.

Un video sospetto finito sui social, infatti, la vedrebbe coinvolta mentre è intenta a svolgere un'attività poco consona per un ruolo nella tv di Stato. Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Mercante in Fiera, scelta la nuova Gatta Nera: la 28enne è una modella sudamericana

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Il video della discordia

Una storia Instagram diffusa in rete dal profilo social del giornalista Giuseppe Candela ha mostrato Candelaria Solorzano, annunciata qualche giorno fa come nuova figura del programma di Pino Insegno, mentre è in barca a divertirsi con amici.

Il video rilanciato dal sito Dagospia, inquadra proprio la modella argentina che sembra prepararsi quello che apparentemente si configura come spinello.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 18:53

