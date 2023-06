Maturità, anche Miss Italia 2022 tra i banchi per il tema. Lavinia: «Agitata ma contenta, ecco com'è andata»

di Redazione web

Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità per i diplomandi italiani e tra questi c'era anche Lavinia Abate, ex Miss Italia 2022. La ragazza si è detta «agitata, ma contenta» e come i suoi compagni, visibilmente emozionata per il traguardo raggiunto dopo 5 anni di liceo. Le tracce tra passato e modernità, preoccupavano questa mattina i migliaia di giovani diplomandi che hanno affrontato, oggi, la prima prova scritta.

«Ho dato il massimo per 5 anni ora spero tutto bene», ha raccontato Lavinia Abate, ex Miss Italia 2022. «Sono agitata ma contenta: ci tengo», conclude, mentre emozionata inizia gli esami di maturità.

Capelli raccolti, jeans e camicia Lavinia si appresta a scegliere il tema per la prima prova dell'esame di Stato e già pensa al dopo. «Finito il liceo mi dedicherò alla mai grande passione, la musica e allo strumento che piace», dice mentre il prof le porge il foglio protocollo già piegato e controsiglato.

