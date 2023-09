Flaminio Maphia, è morto il rapper Pusha: l'ex membro della band aveva 50 anni

di Redazione web

È morto Ivan Stortini, in arte Pusha, ex membro della band hip-hop romana Flaminio Maphia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per l'artista, prossimo ai 50 anni.

«Faceva parte della nostra prima formazione dei Flaminio Maphia. Negli ultimi giorni parlavamo spesso di lui con Sparo e Booster g e tutti gli altri del vecchio giro del Flaminio, per sapere come stava, che stava facendo. Io non lo vedevo da più di 25 anni. Si Roma è grande, ma il giro è sempre quello, perciò è facile beccarsi prima o poi, e ultimamente chiedevo spesso di lui, e tutti mi dicevano che stava sempre sotto casa sua al Prenestino. Con lui abbiamo scritto Restafestagangsta, Combattimento Mortale e l'indimenticabile Sbroccatamente si vive la notte e altri pezzi. Pezzi che hanno fatto la storia dell'hip hop Italiano», ha scritto sui social un altro membro dei Flaminio Maphia, Rude Mc.

Chi sono i Flaminio Maphia

I Flaminio Maphia sono una band hip-hop che si è formata a metà degli anni Novanta. Sono stati al centro della scena musicale, guidati dal frontman G-Max (Massimo Rosa).

