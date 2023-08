Asia Argento e il caldo: «Sudare è bello e purifica». Poi il botta e risposta con un hater

di Redazione Web

I notiziari radio e televisione non fanno altro che ripeterlo: «Le temperature sono in rialzo, bisogna stare all'ombra, evitare di uscire nelle ore di sole a picco, mai senza acqua fresca, cappellino e protezione solare». Tuttavia, c'è anche chi apprezza l'estate e le sue temperature. Lo sa bene Asia Argento che ha pubblicato sul suo profilo Instagram due sue foto con una didascalia a corredo in cui ringrazia il sole e il caldo di stagione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Fa caldo - ha sottolineato Asia Argento -. Troppo caldo! Embè, sfido io, è estate.

Poi, ha aggiunto: «Accetto la potenza di questo vecchio Sole e lo ringrazio di ruotare su se stesso ed io intorno a lui». A queste parole un hater ha subito commentato: «Se avessimo anche noi il privilegio di poter non lavorare non ci lamenteremmo». E l'attrice non ci ha pensato due volte a rispondere al commento dell'utente: «Se ti riferisci a me sto girando due film contemporaneamente, quindi questo che tu chiami privilegio, io non ce l'ho e ne sono grata».

