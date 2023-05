Isola, Fiore Argento: «Cristina Scuccia mi ha scioccato», cosa è successo

Il tempo sull'Isola dei Famosi scorre velocemente e le scorie e i dissapori tra naufraghi aumentano sempre di più. E così, nell'ultima puuntata del programma condotto da Ilary Blasi, Fiore Argento ha attaccato Cristina Scuccia. Il motivo? Secondo Fiore, l'ex suora, ha avuto un vero e proprio cambiamento drastico nei suoi confronti.

Isola, Paolo Noise al settimo cielo: «Sono l'uomo più felice della terra. Ora voglio solo vincere il televoto»

Isola, Marco Mazzoli scoppia in lacrime: «Rivedere mia moglie mi ha ricordato quanto sono fortunato»

Fiore Argento si è scagliata contro Cristina Scuccia, accusandola di averla «buttata nel fuoco» e di essere rimasta scioccata per il «volta faccia» di Suor Cristina. Fiore aveva salvato Cristina in precedenza, ma quest'ultima ha scelto di salvare un'altra concorrente, Helena Prestes, e di non ricambiare il favore.

La sorella di Asia Argento si è sfogata con Fabio dei Jalisse e ha espresso la speranza che l'arrivo di nuovi concorrenti cambi gli equilibri del gruppo.

La situazione è stata resa ancora più difficile dal fatto che Fiore si è infortunata al piede la settimana precedente.

Foto: Kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Korben



LEGGI ANCHE: -- Isola dei famosi, il gesto di Cristina Scuccia fuori luogo durante la puntata? Cosa hanno notato gli utenti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA