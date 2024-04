Chiara Ferragni dice addio alla villa a Como? «Sta per comprare una nuova casa sul lago di Garda»

di Dajana Mrruku

«Our happy place», (il nostro posto felice), scriveva Chiara Ferragni nell'ultimo post in cui era felice e sorridente con i suoi piccoli Leone e Vittoria su lago di Como. Le foto risalgono a luglio dello scorso anno, dopo che lei e Fedez avevano annunciato di aver comprato Villa Matilda di Pognana Lario, dove poter trascorrere i loro momenti più belli insieme. Stando a quanto riporta il quotidiano QuiComo, tuttavia, negli ultimi giorni, le visite di Ferragni a Garda avrebbero insinuato un sospetto: «L'imprenditrice digitale starebbe cercando casa sul lago di Garda poiché la Villa sul lago di Como rimarrebbe a Fedez dopo la separazione».

Il weekend a Salò

Chiara Ferragni è stata avvistata più volte nei pressi di Salò negli ultimi giorni.

Come mai Ferragni è andata a Salò per incontrare le sue amiche che abitano entrambe a Milano? «La presenza di Ferragni in quel di Salò, secondo alcune voci, sarebbe dovuta al fatto che starebbe cercando casa sul lago di Garda che l'avrebbe affascinata quanto, se non più del lago di Como», riporta QuiComo, dando così la spiegazione della gita fuoriporta.

La separazione dei beni dei Ferragnez starebbe quindi per cominciare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA