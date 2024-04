Cane dirotta l'aereo, non è riuscito a trattenere i bisogni. L'atterraggio d'emergenza: «L'odore non andava via»

di Redazione web

Disavventura ad alta quota per i passeggeri di un volo della United Airlines dirottato a causa di uno spiacevole incidente. L'aereo era partito da Houston con direzione Seattle, un viaggio della durata di quasi cinque ore, ma è stato costretto a un atterraggio imprevisto a Dallas. Il motivo? Il cane di uno dei passeggeri non è riuscito a trattenere i suoi bisogni, e ha defecato nel corridoio antistante la toilette della prima classe.

L'atterraggio d'emergenza

L'insolito incidente si è verificato lo scorso 5 aprile ed è stato raccontato da uno dei passeggeri su Reddit. L'utente James Hobbs ha raccontato di come l'equipaggio abbia provato a ripulire la moquette con tovaglioli di carta per circa due ore. Ogni sforzo di hostess e stuart si è rivelato vano, e non è rimasta altra scelta se non isolare quell'area dell'aereo e fornire ai passeggeri mascherine e salviette imbevute di alcol da annusare per ovviare al forte odore. «Una brutta situazione per i passeggeri, per il cane e per il povero proprietario», ha raccontato Hobbs che ha immortalato la scena con foto e video.

I precedenti

Questo non è stato l’unico incidente simile avvenuto su un volo negli ultimi mesi. A settembre, un volo Delta da Atlanta a Barcellona ha fatto notizia a livello nazionale dopo essere stato dirottato a causa di un caso di grave diarrea di un passeggero.

