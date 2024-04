«Sono una donna con la barba e mio marito adora il mio viso peloso. Da quando sto con lui mi sento normale»

di Cristina Siciliano

Dalla body positivity all'hair body positivity. Madre Natura ha dato i peli a chiunque ma sono molte le donne che scelgono di non toglierli o che imparano ad accettarli e "amarli". Lo sa bene Sawo Mginqi, 26 anni, che nonostante si sia sentita spesso a disagio durante l'adolescenza per il suo viso peloso, ha imparato amarsi grazie anche a suo marito. «Mi ha sempre detto che non ci vedeva nulla di strano nei peli sul mio viso – ha sottolineato Sawo –. Mi ha aiutato a superare le difficoltà».

L'amore ha salvato Sawo Mginqi

«Mio marito non mi ha mai giudicato per i peli sul mio viso – ha raccontato Sawo Mginqi a The Mirror –.

Il bullismo

«Da giovane sono stata vittima di bullismo ma non da parte dei miei coetanei ma degli adulti – ha continuato Sawo –. Una cosa assurda e che non ho mai accettato perché loro avrebbero dovuto proteggermi. Quindi, quando finalmente ho accettato me stessa, mi sono promessa che avrei dovuto proteggermi. Ho scelto di abbracciare ed amare ogni parte del mio corpo. Adoro sentire la gente dire "non abbiamo mai visto una persona come te prima". Mi sprona ad educare le persone. Siamo tutti diversi e dovremmo avere fiducia nelle persone che sono come me».

