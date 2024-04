Passeggeri costretti a scendere dall'aereo dopo l'imbarco e a prendere un volo il giorno dopo: «Si sono anche tenuti i bagagli»

di Redazione Web

Si attende per mesi la partenza per le vacanze e si passano ore a fare i bagagli, a riflettere su ciò che è necessario portare per non dimenticare nulla, a organizzare zaini, valige più o meno grandi e borsette in modo da non lasciare fuori niente.

Poi, quando ci si siede finalmente sull'aereo, nel posto assegnato, sembra quasi di aver passato il traguardo: è la fine della maratona, si è fatto del proprio meglio ed è arrivato il momento di rilassarsi e godere del viaggio.

Eppure, non sempre è così e lo dimostra l'esperienza che Deysha ha raccontato tramite un video pubblicato sul suo account TikTok. Dopo l'imbarco, infatti, è stato chiesto a 11 passeggeri di scendere per prendere un volo la sera successiva; se non si fosse raggiunto il numero su base volontaria, avrebbero proceduto a selezionare in maniera casuale.

Come se ciò non fosse abbastanza, alcuni dei bagagli sono stati scaricati dall'aereo senza dire nulla ai passeggeri.

Il viaggio della speranza

Deysha ha pubblicato un video sui social in cui racconta la terribile esperienza a bordo di un volo della Frontier Airlines diretto a Puerto Rico, la cua partenza era prevista per le 20.45. «Non volerò mai più con Frontier - dice la donna -.

A chiunque tra i passeggeri si fosse offerto di scendere è stato offerto un voucher di mille euro, ma nel caso in cui non ci fossero stati volontari l'equipaggio avrebbe iniziato a selezionare in maniera casuale. I problemi, tuttavia, non finoscono qui: dopo l'atterraggio a Puerto Rico, Deysha e altri passeggeri si trovano al desk e viene detto loro che alcuni dei bagagli erano stati rimossi e imbarcati su un altro volo.

«Vi dico - lamenta la donna -, sono le 3 del mattino e ci fanno sapere che non vedremo la nostra roba prima di domani notte». Le impiegate chiariscono, comunque, che ai passeggeri saranno rimborsati i prodotti di cura personale che dovranno acquistare mentre attendono i loro bagagli, ma qualcuno fa presente: «Danno per scontato che la gente abbia i soldi per comprare la roba nuova, assurdo».

Molti utenti, nei commenti alla clip, lamentano lo stato attuale delle compagnie aeree e affermano che qualcuno potrebbe aver avuto delle medicine importanti nella propria valigia. Poi, c'è chi dichiara di non imbarcare mai il proprio bagaglio proprio per evitare situazioni di questo tipo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 13:34

