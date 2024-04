Bagaglio a mano, hostess spiega i 6 errori dei passeggeri: «Sbagliavo anche io, ora è tutta un'altra cosa»

di Redazione Web

Viaggiare è meraviglioso e permette di esplorare, conoscere e immergersi in culture completamente diverse. Eppure, affinché le vacanze (o avventure) si svolgano nel migliore dei modi, è necessaria la giusta preparazione. Non si tratta soltanto di presentarsi in stazione o all'aeroporto per tempo, ma anche di passare da quello che per molti è un vero e proprio calvario, vale a dire fare le valigie.

C'è chi si attrezza con carta e penna (o le note del cellulare) per scrivere lunghe liste di cose da portare e chi, consapevole che dimenticherà comunque qualcosa, si affida soltanto alla sua memoria. Se si vogliono evitare problemi all'atterraggio, però, allora sarebbe bene ascoltare i consigli di CiCi, una hostess da diversi anni che ha deciso di mettere in guardia sui 6 errori più comuni fatti dai passeggeri nel preparare il bagaglio a mano.

I 7 errori da evitare secondo CiCi

Come riporta il Business Insider, prima di diventare un'assistente di volo CiCi lavorava nel mercato immobiliare.

Il cambiamento che ha avuto un particolare impatto sulla sua vita è stato proprio il modo di fare le valigie. In effetti, l'esperienza come hostess le ha reso evidenti alcuni errori facilmente evitabili nel caso si prepari il bagaglio a mano da portare in aereo.

Innanzitutto, bisogna fare attenzione a non riempirle troppo: CiCi vede tutti i giorni passeggeri che non riescono a trasportare il trolley e devono chiedere aiuto ad altre persone. Il problema, in questo caso, è che molte compagnie aeree hanno dei regolamenti che impediscono agli assistenti di volo di sollevare i bagagli altrui e se dovessero farlo comunque e farsi male, non riceverebbero alcun compenso. Oltretutto, in diversi casi c'è un limite al peso consentito, oltre che alle dimensioni, e in generale il passeggero si godrà di più il viaggio se è a proprio agio nel trasportare la valigia.

Il secondo errore è di portare più di due bagagli sull'aereo. In effetti, CiCi ha spesso notato persone che provano a imbarcarsi con un trolley, uno zaino e una borsa, il che non è permesso dalla maggior parte delle compagnie. Il motivo principale è la necessità di mettere la valigia più grande nello spazio apposito sopra i sedili, e la borsa più piccola sotto. In questo modo, i loro averi saranno a portata di mano ed essendo facilmente accessibili ci saranno meno problemi e ritardi: «Tanti mettono quello che gli serve, tipo un libro o le cuffiette, nel trolley, ma quello non è semplice da aprire in volo».

Il terzo errore è relativo ai liquidi, che troppo spesso non vengono impacchettati correttamente. Dato che l'altitudine dell'aereo cambia frequentemente, i gas si espandono e le bottigliette (o simili) potrebbero perdere. Per assicurarsi che ciò non accada, CiCi consiglia di essere sicuri di non lasciare aria nelle confezioni e di scegliere i giusti contenitori. Lei, che ne ha provati molti, ha dichiarato che quelli più efficienti hanno dei tappi che si avvitano.

Non mettere in valigia una bottiglia riutilizzabile è, secondo CiCi, un altro errore: è importante rimanere idratati durante il volo. Dato che non è possibile portare liquidi di questo tipo a bordo, si può risolvere con l'acqua ghiacciata o una bottiglia vuota da riempire in aeroporto. Il quinto errore è relativo, invece, al cibo: a volte, a causa della turbolenza, gli assistenti di volo non possono alzarsi fino all'atterraggio e non possono, quindi, occuparsi di dare snack o bibite ai passeggeri. Per questo, prepararsi qualcosa per il viaggio è sempre meglio.

L'ultimo problema è la tendenza di molte persone di mettere in valigia molti oggetti pesanti che, invece, sarebbe meglio indossare, specialmente se si parte soltanto con un bagaglio a mano. CiCi racconta che recentemente è andata in l'Italia e per il viaggio ha indossato gli stivali antipioggia, il maglione e la giacca, nonostante sia partita dal clima caldo e umido della Florida. In questo modo ha guadagnato spazio prezioso nel bagaglio a mano e ha potuto portare più vestiti.

