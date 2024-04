Annalisa Minetti e la sorella Francesca unite dalla stessa malattia agli occhi: «Un microchip potrebbe guarirci»

di Cristina Siciliano

Il legame che unisce Annalisa Minetti alla sorella Francesca non è fatto solo di sangue ma anche di coraggio, determinazione e voglia di vivere. Entrambe infatti sono affette la stessa malattia agli occhi che ha portato entrambe alla cecità: la retinite pigmentosa. In un'intervista a Verissimo, la cantante ha raccontato a Silvia Toffanin il rapporto speciale che la unisce a Francesca. «Io sapevo che mia sorella fosse simile a me e sono rimasta affascinata di come lei sia riuscita a reagire. Quando ci sentiamo siamo il confessionale l'una per l'altra», ha spiegato.

L'annuncio

Annalisa Minetti ha voluto comunicare una splendida notizia inedita prima di iniziare l'intervista condotta da Silvia Toffanin. «Il dolore se lo sappiamo interpretare insegna - ha sottolineato - il mio dottore mi ha avvertito e ha detto che ci sarà una bella notizia.



Il legame tra Francesca e Annalisa

«Noi ridiamo tantissimo perché è una caratteristica distintiva per noi - ha spiegato Annalisa Minetti -. Bisogna ambire ad essere specialmente abili e noi lo siamo. Questo ci ha reso ironiche. Nostro fratello Fabio ha un ritardo cognitivo e quindi non poteva farlo, ma nostra sorella Valentina ci ha sempre portato da tutte le parti. Bisogna ridere perché impreziosisce la vita».

«Anche nostro padre adesso sta meglio, ha rischiato di morire a causa di un infarto. Lui sta meglio grazie alla sanità italiana - ha continuato -. Invece mia mamma ha realizzato i nostri sogni, ci ha fatto capire che non serviva la vista. Il momento più complicato è stato quando mi sono ritrovata a vivere con Fabio dopo la separazione dal mio primo matrimonio. Ho avuto paura ed ho sofferto anche di attacchi di panico. Ho scoperto di essere fragile. Noi spesso ci dimentichiamo del limite però alcune volte è difficile».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA