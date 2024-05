Marica Pellegrinelli è diventata mamma. La reazione di Eros (e della fidanzata Dalila) e di Aurora Ramazzotti

di Dajana Mrruku

Marica Pellegrinelli è diventata mamma, quasi in segreto. La piccola Ariela Wilhelmina è nata il 29 aprile, dall'amore di mamma Marica e papà William Djoko che sono al settimo cielo. Per la modella non si tratta della prima maternità: lei, infatti ha già due figli, Raffaela Maria, 12 anni e Grabio Tullio, 9 avuti entrambi dal suo ex compagno, Eros Ramazzotti.

La separazione tra i due è stata colma di alti e bassi, ma i due ex sono riusciti ia trovare la serenità e sono rimasti in buoni rapporti, tanto che la Pellegrinelli ha voluto presentare ad Eros il suo nuovo compagno e i due sembrano andare d'accordo. Come avrà reagito Eros alla notizia dell'arrivo di Ariela e del terzo parto per Marica?

La reazione di Eros e Aurora Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha annunciato l'arrivo della terza figlia, Ariela Wilhelmina con un post su Instagram, dove scrive «Siamo pronti per questa vita insieme, colma di amore, fiori, incensi e doni».

Tra i molti mi piace al post pubblicato, appaiono anche i nomi di Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti e di Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata del cantante. L'ex compagno e la figlia si sono limitati ad un mi piace social, ma con ogni probabilità avranno fatto le proprie congratulazioni anche in privato. Non c'è da stupirsi, invece, per il mi piace di Dalila, perché Eros ha sempre dichiarato che la famiglia allargata gli piace e c'è molta armonia tra di loro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 08:49

