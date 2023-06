Berlusconi, Emilio Fede scopre la morte durante una diretta Instagram: ecco la sua reazione

Per tantissimi anni, Emilio Fede ha rappresentato uno dei principali collaboratori di Silvio Berlusconi, svolgendo un ruolo di rilievo come giornalista all'interno delle reti televisive di quest'ultimo. Ma al di là del loro rapporto professionale, Fede rappresentava un amico fidato e un uomo di fiducia per lo stesso Berlusconi. E la morte del Cavaliere, avrebbe già rappresentato un duro colpo per l'ex giornalista, ma il modo in cui l'ha scoperta ha reso tutto ancor piuù drammatico.

Come molti di noi, anche lui ha appreso la notizia della morte del fondatore di Mediaset attraverso una diretta su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 17:38

