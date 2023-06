Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez attaccati da Fabrizio Corona: «Perché non si sono espressi?»

di Redazione web

Fabrizio Corona contro Fedez e Chiara Ferragni. L'ex paparazzo non ha perso occasione, dopo la morte di Silvio Berlusconi, di prendersela con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che - a suo dire - hanno parlato male del Cavaliere o non si sono proprio espressi in merito. A partire dal figlio dell'ex premier, Pier Silvio Berlusconi, sino ad arrivare al rapper Gemitaiz, oggi Fabrizio Corona ha preso di mira l'imprenditrice digitale e ancora una volta il cantante «Federico Lucia».

Proprio sulla morte del Cavaliere, infatti, Corona si interroga: «Perché non hanno espresso una sola parola?». La riflessione pone l'accento su quali possano essere state le motivazioni. Poi la supposizione sulla probabile causa. Ecco di cosa si tratta.

«Perchè non si esprimono?»

Fabrizio Corona non è il solo ad essersi posto tale interrogativo. Molti fan della coppia, infatti, hanno commentato sotto i loro post chiedendo spiegazioni circa il silenzio dimostrato nelle ultime ore da parte di Chiara Ferragni e Fedez sulla morte di Silvio Berlusconi.

Corona, nello specifico, ha scritto nelle sue Instagram stories: «Mi domandavo perché Federico Lucia (Fedez ndr) e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico…»

La supposizione di Fabrizio Corona

«Sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento di politicamente corretto? Per non perdere i contratti», insinua l'ex paparazzo.

