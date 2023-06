Berlusconi morto, Fabrizio Corona attacca Pier Silvio: «È tutto finito con lui»

di Redazione web

Silvio Berlusconi si è spento questa mattina all'ospedale San Raffaele a Milano e in molti hanno iniziato a pubblicare messaggi di cordoglio e di ricordo dell'ex premier e fondatore di Mediaset. Anche Fabrizio Corona ha voluto dare il suo personale saluto a Silvio Berlusconi con un post su Instagram, dove l'ha voluto celebrare come «un uomo proiettato al futuro con tutte le contraddizioni dei grandi uomini». Poi, ha voluto mandare una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi sul futuro di Mediaset.

Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Addio Berlusconi, Mediaset cambia programmazione: salta l'Isola dei Famosi. Tutte le modifiche al palinsesto

Berlusconi morto, Elisabetta Gregoraci lo ricorda al suo matrimonio: «Presidente di tutti noi»

Fabrizio Corona ha voluto ricordare Silvio Berlusconi e mandare una frecciatina al figlio Pier Silvio. Ha scritto: «Un saluto caro Silvio. La mia storia si è intersecata molte volte con quella di Berlusconi, diciamo che ho fatto parte di quel mondo o sistema creato con l’arrivo di mediaset. Per questo oggi non posso non mandare un caro saluto alla famiglia. Dal punto di vista della comunicazione e dell’entrateiment cambierà tutto e Mediaset non sarà più certo ciò che e’ stata fino ad oggi. La cosa che più conta e che più si farà sentire sarà la caduta libera di proposte creative e coraggio inprenditoriale… Per capire la vera rivoluzione di Silvio dobbiamo andare a guardare ai lontani anni ‘80. Dai li in poi la televisione e’ diventata anche un fatto di costume e di pensiero Canale 5 era un po come Instagram, immaginate voi… Ora e’ tutto finito, tutto e’ finito con Silvio e non ci sono grandi prospettive anche perché non vedo troppi personaggi rilevanti all’orizzonte. Un grande visionario, un uomo proiettato al futuro con tutte le contraddizioni dei grandi uomini, addio Silvio».

Secondo l'ex paparazzo dei vip, per Mediaset non si prospetta un futuro roseo perché non c'è nessuno valido come il fondatore Silvio Berlusconi che potrà mai prendere il suo posto.

La tv di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi la tv l'ha davvero cambiata: con lui è nata la tv commerciale che anno dopo anno ha costretto la Rai a entrare in concorrenza, soprattutto per quanto riguarda la raccolta della pubblicità.

Berlusconi nel 1976 ha rilevato Telemilano, per poi rinominarla Canale 5, e l'emittente da locale diventa nazionale, con i big della Rai arruolati: Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Poi, in onda su canale 5 anche Claudio Lippi, Claudio Cecchetto, i Gatti di Vicolo Miracoli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA