Angelina Mango, la mamma Laura Valente sbaglia la canzone: «Non sa i miei testi»

La mamma di Angelina Mango non conosce i suoi testi. L'esordiente cantante figlia d'arte ha partecipato all'ultima edizione di Amici. La mamma, Laura Valente, in un video su TikTok si è dimostrata impreparata dinanzi all'"interrogazione" della figlia su uno dei singoli che l'hanno resa più famosa all'interno del programma. La reazione di Angelina Mango è tutta da ridere.

La gaffe di Laura Valente

Laura Valente è una nota cantautrice italiana.

La ragazza ha partecipato all'ultima edizione di amici riscuotendo il favore del pubblico con la sua voce e la sua dolcezza e sensibilità.

In un video su Tik Tok non è proprio felice del fatto che la mamma mostri di non conoscere benissimo i suoi testi. Ma nonostante ciò ci ride su e accetta la nuova versione del suo singolo, "riarrangiato" da Laura Valente.

