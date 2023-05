Angelina Mango, dopo Amici il tour: con lei c'è anche il fidanzato Antonio

di Redazione Web

Dopo il secondo posto ad Amici, Angelina Mango ha pubblicato il suo primo EP, Voglia di Vivere, che sta già scalando le classifiche. In questi giorni è partito anche il suo primo tour instore, che la sta portando in giro in tutta Italia per incontrare e conoscere il pubblico che l’ha sempre sostenuta e supportata nel corso del talent, un tour che sta facendo insieme al suo fidanzato Antonio Cirigliano.

La coppia

In barba ai molti rumors tra lei e Wax, smentiti anche dalla stessa Maria De Filippi, Angelina e Antonio sembrano essere una coppia molto unita, tanto da resistere a tanti mesi di distanza e a ritrovarsi nuovamente dopo la vittoria di lei nel circuito cant del programma. I due hanno spesso lavorato insieme, scegliendo di continuare a farlo, così Antonio sta seguendo la Mango nel suo tour proprio come musicista.

I progetti

Diverse sono state le segnalazioni da parte di tanti fan della ragazza che non hanno potuto non notare la presenza del compagno.

