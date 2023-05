Angelina Mango dopo Amici: «Nella scuola non è stato sempre facile. Ho sofferto d’ansia per alcuni traumi subiti»

di Redazione Web

Angelina Mango è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Amici. La cantante, figlia di Mango e di Laura Valente, ha trascorso diversi mesi all’interno della scuola fino ad arrivare alla finale del programma che ha visto trionfare il ballerino di latino americano, Mattia Zenzola. Angelina, dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, si è raccontata a cuore aperto in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha parlato delle emozioni vissute ad Amici ma anche dei traumi passati.

Amici, Mattia Zenzola: come investirà il montepremi di 157mila euro. «Voglio vivere di arte»

Angelina Mango: i big si accorgono di lei. I repost da Marracash a Salmo, con chi il primo duetto?

L’intervista di Angelina Mango

Angelina Mango va subito dritta al sodo: la musica è sempre stata la sua passione e, infatti, la cantante ha sempre sentito, fin da bambina, che il percorso da cantautrice sarebbe stato il suo. A Vanity Fair ha detto: «Fino a tre anni fa non pensavo a cosa volessi fare: facevo musica e basta. Il problema è nato quando è finita la scuola: non sono diventata una cantautrice perché lo ero già, ma è semplicemente diventato il mio lavoro».

All’interno della scuola di Amici non è sempre stato facile, anzi, ci sono stati anche dei momenti per nulla leggeri: «Non posso dire di essermela vissuta sempre con serenità all'interno della scuola, anche se fin da piccola ho cercato di non vedere le cose che mi danno fastidio.

I traumi di Angelina Mango

Angelina Mango ha anche svelato che una delle sue fragilità è proprio l’autostima: «Questa mia fragilità ha portato alla nascita di altri problemi come l'ansia. Penso che sia nata per via di alcuni traumi che ho subìto, ma credo che sia importante aver riconosciuto le mie fragilità: riuscirci è già una buona parte del lavoro per conviverci». Inoltre, la musica ha aiutato la cantante a superare il grande dolore per la perdita di papà Mango (morto per un infarto sul palco nel 2004: «Senza la musica avrei compresso troppe cose nella mia testa e forse sarei scoppiata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA