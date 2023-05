Amici, Mattia Zenzola: come investirà il montepremi di 157mila euro. «Voglio vivere di arte»

di Redazione web

Mattia Zenzola ha da poco concluso il suo percorso ad Amici22 che lo ha visto vincitore del programma e dell'intero montepremi di 150mila euro al quale si è aggiunto il premio Marlù del valore di 7mila euro, per un totale di 157mila euro. Ma cosa ne farà il giovane ballerino? Vediamo insieme le sue dichiarazioni.

Lorella Cuccarini: «Angelina Mango, è nata una stella della musica italiana»

Mattia Zenzola, la sorpresa all'uscita da Amici e la dedica di Christian Stefanelli: «Aspettavo solo questo»

Mattia: «Una parte dei soldi andrà ai miei genitori»

Mattia ha rivelato che una parte dei suoi soldi andranno sicuramente ai suoi genitori per averlo sempre sostenuto e aiutato durante questo percorso, come riporta Fanpage.

«I soldi verranno divisi - dice Mattia Zenzola -. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo.

Un gesto molto dolce che il web ha da subito apprezzato. Ancora una volta, Mattia ha dimostrato di essere un ragazzo molto umile e con i piedi per terra.

«Voglio vivere di arte»

Il giovane ballerino non si vuole fermare alla danza, vuole scoprire l'arte, la recitazione e la musica. «La restante parte del montepremi la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare - ha detto Mattia -. Il mio sogno è vivere d'arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica».

I suoi fan rimagono in attesa di nuovi aggiornamenti, sempre pronti a sostenerlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA