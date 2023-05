Lorella Cuccarini: «Angelina Mango, è nata una stella della musica italiana»

di Redazione Web

Angelina Mango, vincitrice della categoria canto dell'ultima edizione di Amici, è stata una vera e propria rivelazione in questa edizione. A commentare il suo percorso è stata proprio la sua coach, Lorella Cuccarini. A poche ore dalla vittoria di Mattia Zenzola, la Cuccarini ha voluto fare una dolcissima dedica alla giovane cantante sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto.

La dedica di Lorella Cuccarini ad Angelina Mango

Quelle di Lorella Cuccarini per Angelina Mango sono parole sentite di chi ha visto maturare sia vocalmente che personalmente la propria allieva. «Cara Angelina, è stato un vero privilegio accompagnarti in questa avventura. Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato in questa finale.

«Questa è la tua vita! Ora prenditi tutto. È nata ufficialmente una nuova stella nel panorama musicale italiano», ha concluso Lorella.

