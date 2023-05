Angelina seconda ad Amici: «Io favorita? Non lo sapevo e non ci pensavo»

di Francesca Binfarè

Angelina, 21 anni, figlia di Mango e della cantante Laura Valente, è cantautrice e musicista, seconda classificata ad Amici 22. Venerdì pubblica il suo primo album Voglia di vivere.

Angelina, lei era la favorita.

«Non lo sapevo e non ci pensavo. La finale è stata una vittoria. Quando distribuivano la competitività io ero in fila per le paranoie. Sono felice per Mattia, ha vinto perché è bravo».



Ha detto che è grazie a suo fratello se ama il suo lavoro.

«Ho sempre osservato mamma e papà ma è mio fratello batterista che fin da piccola mi ha spiegato come fare musica. Con lui a 13 anni ho fondato una band».



Pensiero speciale per suo padre?

«Ho un pensiero ogni giorno per i miei genitori, quando mi impegno a comportarmi bene e mi dedico al lavoro».

