Amici 22, è ancora amore fra Cricca e Isobel? La dolce dedica: «Sei stata fantastica»

di Redazione Web

Al termine di Amici 22 il vincitore Mattia Zenzola ha avuto elogi su elogi. Ma non è stato l'unico. A lasciare un segno nel talent è stata anche la ballerina Isobel, le cui lodi sono state più volte tessute dagli ex concorrenti e dai giudici. In particolare, Cricca ha tenuto a dimostrare il suo supporto a Isobel, con cui aveva stretto un legame "particolare" nel talent. «Sei stata fantastica» dice Cricca su Instagram per congratularsi con Isobel, in occasione della tanto attesa finale. Questa dedica conferma la grande stima nei confronti della ballerina e l’affetto maturato nel corso dell’esperienza condivisa nella scuola. Ci sarà ancora del tenero fra i due?

Fazio via dalla Rai, l'ironia di Fiorello: «Immagino la riunione: 'C'è uno bravo e che ci fa guadagnare? Mandiamolo via'»

Stefano De Martino e Belen presto zii, Adelaide è incinta. Ma un dettaglio scatena i fan: «Sono in crisi»

Il legame

E sempre prima delle finale, Cricca ha sponsorizzato il codice di televoto di Isobel per farla votare: «Mio padre voterà Isobel, penso pure io!» scrive in una stories.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA