Amici, il post commovente di Angelina Mango dopo la finale: «Grazie per tutto l'amore». Poi le parole per Maria De Filippi

Commozione e ringraziamento. «Sono ancora stordita, ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno», scrive Angelina Mango a poche ore dalla fine del talent di Amici, che l'ha vista come una delle protagoniste indiscusse.

Ha raggiunto il secondo posto la figlia del celebre cantante Mango, conquistando tutti con la sua voce. Su Instagram, la giovane cantante pubblica un post in cui ringrazia tutti per la splendida esperienza vissuta. «Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole», scrive emozionata sotto il post in cui si mostra con Mattia Zenzola, il vincitore, mentre stringono a sè le coppe della vittoria.

Le parole commosse

Nel lungo post, Angelina, ringrazia tutti.

E, infine, il ringraziamento più importante alla padrona di casa: «Un grazie gigante a Maria De Filippi, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 13:42

